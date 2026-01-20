La Municipalidad de General Pueyrredon presentó un balance de las acciones realizadas para la limpieza de microbasurales en distintos barrios del distrito, con más de 1700 reclamos atendidos en las últimas tres semanas.

Según informó el Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR), entre el 27 de diciembre y el 15 de enero inclusive se registró, a través del Centro de Atención al Vecino (147), un promedio de 100 pedidos diarios vinculados a montículos de residuos y microbasurales, a los que se dio respuesta en su totalidad.

Por su parte, el área de Higiene Urbana detalló que durante ese mismo período se realizaron 150 viajes al Predio de Disposición Final de Residuos, con el objetivo de trasladar residuos provenientes de microbasurales y restos de poda retirados de la vía pública.

Asimismo, el EMSUR cuenta con un esquema de recorridos fijos de camiones almejeros destinados a la recolección de desechos voluminosos. Actualmente, 14 unidades de este tipo circulan de lunes a sábados y promedian 50 viajes cada una, lo que representa un total de 700 traslados de restos de poda, escombros y otros residuos al Predio de Disposición Final.

