En el marco de un encuentro del partido justicialista, el economista y referente del partido, Guillermo Moreno participó de una jornada en Mar del Plata en donde repasó el contexto nacional actual del país.

En el mismo, abordó la coyuntura política, económica y social que atraviesa Argentina bajo la gestión del presidente Javier Milei y adelantó los principales lineamientos de su propuesta “plan económico peronista” para sacar el país adelante.

El acto se realizó en el Club Atlético Huracán ubicado en Avenida Colón al 3900 donde brindó una disertación abierta al público donde mencionó tener diferencias políticas con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof y donde además fulminó al actual gobierno nacional dirigido por Javier Milei con la frase: “Fracasó, prefiero que se vaya cuanto antes”.

En ese sentido, Moreno dialogó con El Marplatense y dijo: "Hoy nos trajo a Mar del Plata, la reorganización del peronismo, de la causa. Estamos diciendole a los compañeros que lo que hoy se habló acá, se hizo en Jujuy y en Tierra del Fuego. Ellos tienen sus redes, sus comunicaciones pero la actividad que encararon con este movimiento peronista en la ciudad, es muy importante y se hace a lo largo y ancho del país y a eso vine".

"Viene de forma extraordinaria. El peronismo abajo está muy bien. Hace cuánto no veíamos un acto así acá, sin este fervor o ganas. La diferencia la marca el pueblo del sector cuando se hace cargo. El acto no es el pan, es el pueblo peronista y eso lo decimos con mucha claridad", afirmó.

Encara “el ajuste más grande de la historia de la humanidad”. Se compara con Moisés.

Plantea ser “el máximo defensor mundial de las ideas de la libertad”.

“Es el topo que destruye al Estado por dentro”.

"Esto es vertical pero a veces va de arriba para abajo o viceversa. Es muy importante que vaya de abajo para arriba porque se hacen cargo los compañeros de su reconstrucción. Yo creo que Axel Kicillof es un extraño en el peronismo. Puede tener alguna incidencia en algún distrito pero es así. No opino de él como persona ni como gobernador porque yo lo voté las trees veces que se presentó pero es un extraño. En mi humilde opinión, tiene que organizar el progresismo que es donde él se siente cómodo. Es una buena persona pero cuando piensa y hace la economía, lo hace mal y este es el fracaso de los dos últimos años del gobierno de Cristina y el de Alberto. No hay tanta diferencia entre Guzmán y Kicillof", continuó el Economista.

Y adhirió que en términos económicos, el actual gobernador de la Provincia "tiene más coincidencia con Milei que con Moreno. Se gobierna con la doctrina. Por eso yo le digo a él que se organice un frente, el progresismo que es donde está cómodo y luego iremos a un momento electoral. Pero la política económica, de defensa e inserción internacional tiene que ser peronista, bien doctrinario. Si el próximo gobierno no lo es, va a fracasar como el de Alberto Fernandez".

"Esperamos volver cuando dios quiera. Nosotros terminamos la etapa para volver a gobernar. La reorganización del peronismo está hecha, la herramienta electoral está armada, que es la Confederación Justicialista, la unidad de todos aquellos partidos con base adroctrinaria y tenemos el plan de gobierno. Tenemos los tres elementos para hacer un buen gobierno", agregó.

Guillermo Moreno junto a Álvaro Fanproyen.

Por otro lado, con respecto al gobierno liberal que lidera Javier Milei, Moreno indicó: "Yo creo que fracasó. Tiene dos alternativas porque este muchacho es más anarquista que capitalista. Destruyó el ahorro de las personas y si no lo hay, no hay inversión ni sistema capitalista. Le queda la variante de Espert, que vive de rentas, nunca trabajó, es un vaguito. Le enseña a los empresarios cómo hay que hacer para ganar dinero pero da para que otro trabaje su patrimonio. La propuesta de él es la de la sociedad rural, una mega devaluación y discutamos las retenciones. La otra es la de Federico Sturzenegger que subirá la tasa de interés y apartir de ahí empezar a maniobrar. A ambos, a esta altura del partido los veo muy improbables en el éxito".

"Si hubiesen empezado con un esquema así que no era anarcocapitalista, también hubiesen fracasado pero con más tiempo. Arrancaron con esta tontería de Caputo y esto está muy mal técnicamente porque es un timbero", siguió.

"Dentro de la ley y el orden, yo prefiero que Milei se vaya cuanto antes porque en cuatro antes, va a terminar con el Estado. Si es así, es absolutamente constitucionalista. No queremos que siga habiendo desocupación, que destruya el Estado. Los que quieren que éste siga, son los que desean todo eso. Si hubiese algo que le de alguna probabilidad de éxito, lo podríamos evaluar pero no hay nada. Hasta Domingo Cavallo está en contra. En las encuestas que veo, no encuentro apoyo de la sociedad a este Gobierno", concluyó el referente peronista.