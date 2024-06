Una de las constantes e históricas problemáticas locales siempre fue la cuestión de infraestructura escolar. Si bien hubo reclamos tanto en el sector provincial, el municipal también recibió la demanda de obras y una de las más importantes y que prevalece en el tiempo es la del gas, principalmente ante las bajas temepraturas que sufre Mar del Plata.

Sobre esto, el secretario de Educación Municipal de General Pueyrredon, Fernando Rizzi dialogó con El Marplatense y expresó cómo se encuentra la situación actual con respecto a la educación local y además, indicó la postura del Municipio respecto a la no repitencia, iniciativa Provincial que generó revuelvo en los últimos días.

"Hablando de Educación Municipal, un panorama del aniversario número 60 de un sistema educativo muy grande y prestigioso, diría que genera una fuerte atención por parte del Municipio a su funcionamiento a su desarrollo a su evolución. Cuenta con 84 establecimientos escolares en Mar del Plata y somos la tercera fuerza, después de la educación oficial estatal de gestión provincial y de los privados privados. Esos se dividen en distintos niveles, siendo 33 jardines de infantes, 17 escuelas primarias, 17 secundarias, dos bachilleratos y una escuela secundaria técnica, 10 escuelas de formación profesional que son este prácticamente una particularidad del sistema educativo municipal. Y además, cuatro instituciones superiores el de Estudios Técnicos, el de Formación Docente, la Escuela Municipal de Arte Dramático y la de Danzas", mencionó.

"Todas que conforman este este total de establecimientos que suman cerca de 25.000 estudiantes, más de 3000 cargos docentes, no docentes y administrativos. Teniendo en cuenta que hay cargos que son ocupados por una misma persona. Esto en la educación forma pero el municipio tiene un programa social no formal que es lo que se llama PEBA, el programa educativo barrial y que suma también unos 25.000 o más beneficiarios. Se trata de cursos que brinda el Municipio en distintas sedes, repartidas por todo el partido de General pueyrredon. Generalmente en clubes, en sociedad de fomento, en ONGs", afirmó.

"El Programa tiene apoyo escolar en muchas entidades, tiene guitarra, canto, música, acompañamiento de trayectorias que son estas materias o cursos para la etapa escolar. Otra rama es la artística y también cuenta con formación para el trabajo, marroquinería, cerámica, cursos más modernos por ejemplo de marketing digital, velas artesanales" y expresó que "se apunta a que la gente tenga salida laboral rápida y que no esté dentro de la formación oficial con título reconocido de las Escuelas de Formación Profesional que son cursos de un año. Es una estructura muy grande, que va a cumplir 60 años y que fue creada por el intendente Lombardo en la época de los gobiernos socialistas allá por 1964", agregó.

"Es muy arraigado en la gente porque reconocen el sistema municipal, los docentes tienen gran voluntad de venir, es uno que tenemos que destacarlo en el cual todos sus cargos titulares son cubiertos por concurso de posición y antecedentes. También tiene una vinculación con la comunidad muy fuerte a través de distintos programas, el despertar vocaciones, programa de educación financiera. Son muchos que generan la necesidad y la posibilidad de despertar interés en los propios alumnos que son nuestros destinatarios", sumó Rizzi.

"Además de todo esto, poseemos dos programas de alfabetización que tienen en miras evaluar la calidad pedagógica de los contenidos que se brindan, el programa proa de alfabetización inicial y el prisma que se está poniendo en marcha ahora para matemáticas. Con ellos, los chicos de la enseñanza primaria van teniendo seguimiento de sus resultados en lo que es lectoescritura y comprensión para detectar y tener diagnósticos. Esto es realmente muy importante porque marca diferencia, se trabaja por resultados", continuó.

Con respecto a la no repitencia que se instaló por parte de Provincia, el referente dijo: "Se planteó una polémica muy grande en aras de dilucidar si es positivo o no. Desde la gestión municipal se expresó oposición a a la eliminación. No obstante, no somos jurisdicción educativa, sino que obviamente recibimos las directivas pedagógicas del Gobierno de Buenos Aires a través de la Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP), que son los que establecen los currículas, los planes de estudio y las modalidades de desarrollo de la actividad escolar".

Y adhirió: “Entendemos que hay que escuchar a los estudiantes, el nivel de repetencia en las aulas municipales es bajo, el de deserción afortunadamente también lo es. El sistema municipal es uno de alta contención”.

"Tenemos directivos y docentes que realmente hacen un seguimiento particular de los estudiantes como para que tengan mejores rendimientos académicos y no deserten de la enseñanza. Por eso entendemos que hay que escuchar a los estudiantes que son los actores, que hay que prestar atención a lo que establecen y es así y es por eso, que tenemos muchos programas que surgen de la vocación y de la voluntad de los estudiantes".

Por otro lado, Rizzi mencionó que los principales desafíos con los que se encontró al tomar la gestión como secretario de Educación fueron: "Mejorar la calidad académica donde estos programas que venían ya en práctica son fundamentales. Tiene que ver con la realización en tiempo y forma de las designaciones y los nombramientos del personal, para que no haya este en ningún momento falencias en cuanto a la estructura pedagógica" y sumó: "El gran desafío es la infraestructura, sobre todo momentos económicamente difíciles como el nuestro y con cerca de 67 edificios escolares que datan de mucho tiempo. Algunos son alquilados donde el propietario es el que se encarga de su estado o sus condiciones, pero los edificios que son netamente municipales tienen problemas de infraestructura"

"No obstante, tenemos una cuadrilla dentro de la Secretaría de Educación que trabaja mucho y muy bien en lo que es el día a día, en lo que hay que reparar, el mantenimiento de los baños, de los techos. Pero si hacen falta obras de infraestructura que son más grandes, cambios algunos techos porque todavía tenemos varios de la década del 60", adhirió desde Educación.

"Tratamos de que los establecimientos municipales funcionen en forma digna. Las obras de gas son otra cuestión. En una escuela estamos trabajando arduamente para instalar una nueva caldera, que se va a producir ya en los próximos días. Tenemos la calefacción funcionando regularmente pero sin duda la infraestructura es un tema que nos ocupa mucho", confió.

Y a modo de conclusión aclaró: "Queremos tener una educación que además de contener al alumno en el aula, le genere y le despierte el interés por el mundo del futuro y por el mundo del trabajo. Por eso nosotros hacemos tanto hincapié en la Formación Profesional como una continuidad pedagógica para muchos chicos que dejan la escuela secundaria. Deseamos una educación que forme para el trabajo digno y en ese camino tenemos 10 escuelas de formación profesional como un aporte muy importante. Hay que escuchar a los estudiantes y generarles las herramientas que ellos están requiriendo para insertarse dignamente en la sociedad del futuro".