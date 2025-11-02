Noviembre llegará con un fin de semana extra largo que permitirá escapar de la rutina laboral o disfrutar de actividades de descanso: por el Día de la Soberanía Nacional, algunos ciudadanos tendrán cuatro días sin trabajar, gracias a un feriado y a un día no laborable.

Según el cronograma del Ministerio del Interior, en el anteúltimo mes del año se combinará un día no laborable, el viernes 21, con un feriado nacional, el lunes 4, que conformarán un fin de semana XL. Es decir, cuatro días en los que la administración pública y muchos trabajos privados no funcionarán.

Cabe recordar que la Ley 20.744, conocida como Ley de Contrato de Trabajo, precisa en su artículo 181 que en los días feriados nacionales rigen las mismas normas legales que para el descanso dominical.

Esto significa que si un empleado es requerido para prestar servicios durante un feriado, tiene derecho a percibir el doble de su salario diario habitual por esa jornada. La decisión de trabajar o no en un feriado no es optativa para el empleador, salvo excepciones específicas que no alteran el régimen de pago.

En tanto, durante los días no laborables es de carácter optativo, y la decisión de otorgarlo como jornada de descanso o de exigir la prestación de servicios recae exclusivamente en el empleador.

El Día de la Soberanía Nacional se conmemora cada 20 de noviembre en homenaje al combate de la Vuelta de Obligado, que ocurrió en 1845, cuando las fuerzas de la Confederación Argentina resistieron la invasión anglo-francesa sobre el río Paraná.

Aunque la fecha histórica esla mencionda, en 2025 el feriado se traslada al lunes 24, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 27.399 de feriados trasladables. Esta jornada celebra no sólo una gesta militar, sino también el valor simbólico de la soberanía nacional como pilar de identidad y autodeterminación.

Los feriados que quedan este año

Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turísticos por el Día de la Soberanía.

Lunes 24 de noviembre: feriado por el Día de la Soberanía.

Lunes 8 de diciembre: feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

Jueves 25 de diciembre: feriado por Navidad.