La vicepresidente Victoria Villarruel participó hoy del tradicional desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina en Mendoza, donde evitó profundizar en las tensiones políticas con la Casa Rosada y puso el foco en la relevancia de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Al arribar al evento, señaló que su presencia tenía como objetivo principal “darle relevancia” a una celebración que, según destacó, representa décadas de trabajo para consolidar la marca país vinculada al vino argentino.

“Entiendo que es un momento muy importante para los mendocinos y no me interesa tampoco desviar la atención de eso porque son 90 años trabajando para crear una marca país, un producto del cual dependen muchos mendocinos”, afirmó ante la prensa local al ser consultada sobre el reciente discurso del presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso.

Respecto al clima de tensión política que trascendió en los últimos días desde el entorno presidencial, Villarruel buscó cerrar el tema y aseguró: “De mi parte siempre lo mejor, la mejor voluntad para servir al pueblo argentino”.

La titular del Senado insistió en la necesidad de centrar la atención en la importancia de la actividad vitivinícola para la economía regional. “Solamente quiero hablar de lo que hoy es lo más importante: la Fiesta de la Vendimia”, expresó.

En la misma línea, la vicepresidente evitó profundizar el conflicto público con el dirigente libertario Luis Petri, quien días atrás la había calificado de “golpista”. Ante las consultas sobre esas acusaciones, respondió: “No voy a hablar de esa persona”.

Lejos de mostrarse afectada por las críticas recibidas dentro del oficialismo, Villarruel buscó dar por finalizado el intercambio mediático y remarcó: “No estoy incómoda, me siento en casa”.

No obstante, dejó una advertencia sobre las acusaciones que circularon en su contra y sostuvo: “Las cosas que se dicen deben ser respondidas en la Justicia o demostradas”, en referencia a la gravedad de las descalificaciones que se difundieron recientemente.

Fuente: con información de Noticias Argentinas