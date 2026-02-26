La ceremonia está prevista para el lunes 2 de marzo y llegará en un momento delicado. Los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense rechazaron la oferta salarial del 3% para febrero y ratificaron la medida de fuerza, que impacta de lleno en el inicio del ciclo lectivo 2026. A la protesta se suman sindicatos estatales, lo que amplifica el conflicto.

Desde el Ejecutivo provincial aseguran que la paritaria sigue abierta, aunque reconocen que será difícil desactivar el paro en lo inmediato. El reclamo sindical apunta a una recomposición que compense la pérdida frente a la inflación y garantice el funcionamiento pleno de las escuelas.

En ese contexto, Kicillof prepara un mensaje con fuerte contenido político. Además de repasar obras públicas, políticas sociales y medidas de gestión, buscará marcar diferencias con el presidente Javier Milei, a quien viene cuestionando por los recortes de fondos y el impacto de la política económica nacional en la provincia.

La confrontación con la Casa Rosada se convirtió en un eje permanente del discurso bonaerense. Desde La Plata sostienen que las decisiones del Gobierno nacional afectan especialmente áreas sensibles como educación e infraestructura, mientras que desde Nación replican con críticas a la administración provincial.

La apertura de sesiones también estará atravesada por la interna del peronismo bonaerense. Tras semanas de tensiones, Kicillof logró encabezar el PJ provincial, aunque persisten disputas locales y debates estratégicos de cara a 2027. El mandatario busca consolidarse como referencia nacional dentro del espacio, en un escenario donde la rivalidad con Milei ordena y al mismo tiempo profundiza las diferencias políticas.

Con el conflicto docente aún abierto y la puja política en plena ebullición, el discurso del lunes no será un mero acto institucional. Será, más bien, una señal hacia adentro y hacia afuera: a los gremios, a la oposición y a la propia coalición oficialista.

Fuente: TN