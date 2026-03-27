La salida fue formalizada a través del Decreto 194/2026, impulsado por el Ministerio de Justicia, que aceptó su renuncia y designó en su reemplazo a la abogada Gabriela Carmen Zangaro.

Ads

Zangaro, especialista en Derecho Penal y con trayectoria en el ámbito judicial y académico, asumirá la conducción del organismo encargado de prevenir e investigar posibles hechos de corrupción dentro de la administración pública nacional.

El recambio en la Oficina Anticorrupción (OA) se produce en un contexto marcado por dos frentes sensibles para el Gobierno. Por un lado, la investigación en torno a la criptomoneda $Libra, que generó denuncias y repercusiones judiciales; por otro, las acusaciones contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presuntas irregularidades patrimoniales y viajes cuestionados.

Ads

En ese marco, la gestión de Melik había quedado bajo la lupa luego de una resolución en la que se interpretaba que la promoción del proyecto $Libra por parte del presidente Javier Milei correspondía a una “comunicación individual o privada”, lo que había atenuado el alcance de una investigación administrativa.

La renuncia y el nombramiento de una nueva titular se inscriben en un proceso más amplio de reestructuración dentro del Ministerio de Justicia, que encabeza Juan Bautista Mahiques. Según trascendió, los cambios apuntan a reordenar áreas clave vinculadas al control y la transparencia en la gestión pública.

Ads

La Oficina Anticorrupción, dependiente del Poder Ejecutivo, cumple un rol central en el análisis de declaraciones juradas de funcionarios, el diseño de políticas de integridad y la investigación de posibles irregularidades dentro del Estado.