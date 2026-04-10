La dimisión, formalizada con fecha efectiva el 8 de abril, se produjo cuando el expediente en su contra avanzaba en el ámbito del Consejo de la Magistratura, organismo encargado de evaluar la conducta de los magistrados. El caso ya había dado un paso clave semanas atrás, cuando la Comisión de Acusación propuso elevarlo al plenario para habilitar un eventual jury de enjuiciamiento.

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De acuerdo a la normativa vigente, ahora será el Gobierno nacional el que deberá aceptar o rechazar la renuncia. Para ello, solicitó al Consejo que informe si el magistrado tiene denuncias o causas en trámite, lo que podría influir en la decisión final.

El proceso disciplinario contra López está vinculado a presunto mal desempeño en sus funciones, en particular por publicaciones realizadas en redes sociales que generaron cuestionamientos y derivaron en denuncias formales, algunas de ellas por contenido considerado antisemita.

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En ese marco, el magistrado se encontraba al borde de enfrentar un jury que podía implicar su suspensión y eventual remoción del cargo. Su renuncia abre ahora un nuevo escenario institucional, con la posibilidad de que el proceso continúe o quede sin efecto, lo cual dependerá de la decisión del Poder Ejecutivo.

El caso se inscribe en una serie de actuaciones recientes del Consejo de la Magistratura que analizan conductas de jueces por fuera del ejercicio estrictamente judicial y su impacto en el desempeño de sus funciones.

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