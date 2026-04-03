Según se informó, productoras, refinadoras y comercializadoras del sector alcanzaron un acuerdo para mantener estables los precios de la nafta y el gasoil durante al menos seis semanas en todo el país. La medida ya se encuentra vigente y busca evitar que el incremento del crudo en los mercados internacionales se traslade de forma inmediata a los surtidores.

Ads

La decisión se da en medio de una escalada de los precios energéticos a nivel global, impulsada por tensiones geopolíticas en Medio Oriente, que presionan al alza el valor del barril. Frente a este escenario, la petrolera estatal anticipó días atrás que no trasladaría esas subas al mercado interno por un período determinado, actuando como un “amortiguador” para el bolsillo de los consumidores.

El acuerdo del sector responde también a factores locales. Entre ellos, se destaca la caída de la demanda de combustibles, especialmente en el interior del país, lo que llevó a las empresas a priorizar la estabilidad de precios antes que ajustes inmediatos.

Ads

La medida es de carácter transitorio. Desde el sector advierten que, una vez superado el período de estabilidad si las condiciones externas persisten, podrían producirse ajustes para recomponer márgenes, en función de variables como el tipo de cambio, los impuestos y la evolución del precio internacional del crudo.

Ads