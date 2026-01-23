En un contexto marcado por la controversia política, la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) dio un primer paso para fortalecer la coordinación del intercambio de información estratégica dentro del Sistema de Inteligencia Nacional. La iniciativa se materializó con la primera reunión de la Comunidad de Inteligencia Nacional (CITN), un espacio que busca institucionalizar los canales de comunicación entre las distintas áreas.

Ads

Según informó oficialmente el organismo, “este nuevo esquema de articulación permite fortalecer la anticipación de riesgos y amenazas, y mejorar la producción de inteligencia orientada a la toma de decisiones estratégicas”. El encuentro se realizó durante la mañana y contó con la participación de todos los organismos que integran la CITN, incluidos los servicios de inteligencia de las Fuerzas de Seguridad Federales, las Fuerzas Armadas y la Unidad de Información Financiera (UIF).

Desde la SIDE explicaron que uno de los ejes centrales es ordenar y formalizar la comunicación entre los distintos actores, con reglas claras y criterios comunes, para evitar superposiciones y avanzar hacia una mirada integral de los desafíos en materia de seguridad y defensa. En ese sentido, remarcaron la necesidad de dejar atrás prácticas menos transparentes y dotar al sistema de mayor previsibilidad institucional.

Ads

El avance se produce en paralelo a la polémica generada por el DNU que modificó la Ley de Inteligencia, mediante el cual el Gobierno dispuso una reestructuración integral de la SIDE. El decreto redefine funciones, elimina algunas áreas y refuerza la capacidad de influencia y control del organismo, con el argumento de modernizar su funcionamiento y clarificar roles.

Uno de los puntos más cuestionados por la oposición es que todas las actividades de inteligencia pasan a ser consideradas “encubiertas”, una decisión que el Ejecutivo justificó por la sensibilidad de la información y la necesidad de reducir riesgos estratégicos. Además, el DNU habilita a los agentes de inteligencia a aprehender personas en tres situaciones:

Ads

En el marco de actividades de inteligencia ,

, Por auxilio o requerimiento judicial , y

, y Ante delitos en flagrancia.

Mientras tanto, el Gobierno confía en que la oposición no logrará reunir los votos necesarios para tratar el DNU en el Congreso, aunque los distintos bloques opositores continúan articulando acciones para rechazar la medida.

Puede interesarte

Fuente: TN