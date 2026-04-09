Durante una entrevista el mandatario defendió públicamente a Manuel Adorni, a quien calificó como una pieza clave dentro del funcionamiento del Gobierno. Sin referirse en detalle a las causas en su contra, Milei destacó su rol en la gestión diaria y lo describió como un funcionario central en la coordinación con los ministros.

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El respaldo presidencial se da en medio de un escenario complejo para el jefe de Gabinete, quien enfrenta cuestionamientos e investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito y otras controversias vinculadas a su patrimonio y gastos personales. En las últimas semanas, incluso habían circulado versiones sobre una posible salida del cargo, que finalmente fueron desestimadas por el propio Ejecutivo.

A su vez, Milei se refirió al futuro de la dolarización, una de sus principales promesas de campaña. En ese sentido, sostuvo que la medida no avanza porque no cuenta con respaldo social suficiente. “No podés dolarizar porque la gente no quiere hacerlo”, afirmó, al tiempo que remarcó que actualmente existen mecanismos para operar en dólares que, sin embargo, no son masivamente utilizados.

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El Presidente insistió en que su gobierno prioriza respetar la decisión de los ciudadanos en materia monetaria y evitar imposiciones, aun cuando desde el oficialismo se había planteado inicialmente la dolarización como un eje estructural del programa económico.

Las declaraciones se producen en un contexto político y económico atravesado por tensiones, con reformas en marcha y cuestionamientos tanto desde la oposición como desde distintos sectores sociales, mientras el Gobierno busca sostener su agenda y respaldar a sus principales figuras.

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