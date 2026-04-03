El encuentro, previsto para el lunes al mediodía en Casa Rosada, será el primero desde el 24 de febrero y se da en un contexto marcado por la necesidad del oficialismo de retomar la iniciativa política tras semanas atravesadas por controversias.

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Según trascendió, la decisión del presidente apunta a recuperar centralidad en la agenda pública y ordenar la gestión interna, luego de un período en el que el foco estuvo puesto en la situación de Adorni, quien enfrenta investigaciones vinculadas a sus viajes al exterior y su patrimonio.

La reunión de Gabinete se realizará antes de que Adorni inicie una ronda de reuniones individuales con ministros, en un intento por coordinar el funcionamiento del Ejecutivo y fortalecer el rumbo del Gobierno.

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En paralelo, Milei ya había dado señales políticas claras en respaldo a su jefe de Gabinete. En las últimas horas, ambos protagonizaron un gesto público durante un acto oficial, interpretado como una ratificación de confianza en medio de las críticas.

Cerca del Presidente aseguran que el objetivo es “ordenar la gestión” y volver a instalar los temas prioritarios del oficialismo, en un escenario donde la administración busca consolidar su programa económico y recuperar margen de acción política.

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La convocatoria al Gabinete también responde a la necesidad de mostrar cohesión interna en un momento sensible para el Gobierno, con tensiones políticas y cuestionamientos que impactaron en la dinámica del Ejecutivo.