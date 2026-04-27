La medida de fuerza, impulsada por gremios docentes de todo el país, se extiende desde el 27 de abril hasta el 2 de mayo y afecta el normal dictado de clases en numerosas casas de estudio. En muchos casos, las actividades académicas se desarrollan de manera parcial, con clases virtuales, envío de materiales o suspensión total según cada facultad y nivel de adhesión.

Ads

Este esquema irregular impacta directamente en el calendario académico. A medida que avanza el cuatrimestre, crece la preocupación entre estudiantes por la toma de parciales y la continuidad de las cursadas, en un contexto donde algunas materias aún no lograron completar contenidos básicos.

El trasfondo del conflicto está vinculado principalmente a la situación salarial de los docentes universitarios y al financiamiento del sistema. Desde los sindicatos advierten que los ingresos perdieron poder adquisitivo y reclaman la reapertura de paritarias, junto con la plena aplicación de políticas de financiamiento para garantizar el funcionamiento de las instituciones.

Ads

En paralelo, las universidades nacionales (como la Universidad de Buenos Aires y otras casas de estudio del país) dependen en gran medida del presupuesto estatal, lo que vuelve especialmente sensible cualquier recorte o demora en la asignación de fondos.

Mientras tanto, el conflicto tiende a profundizarse. Las federaciones docentes ya anticipan que las medidas de fuerza podrían repetirse durante el cuatrimestre, lo que mantiene en vilo a toda la comunidad educativa. Sin una resolución a corto plazo, el horizonte académico aparece marcado por la continuidad de paros, clases intermitentes y un desarrollo incierto del ciclo lectivo.

Ads