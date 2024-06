Una de las crudas realidades que cada vez se ve más presente en Mar del Plata es el incremento de personas viviendo en situación de calle, durmiendo en el ingreso de bancos en busca de refugiarse del intemperie, estaciones de servicio, halls de edificios o sobre la vereda misma.

El factor económico suele ser muchas veces el predominante que los lleva a vivir en esas condiciones pero también otros como problemas familiares, el consumo de estupefacientes e incluso turistas en busca de nuevas oportunidades en la ciudad, que no resultaron como esperaban.

Sobre esto, El Marplatense dialogó con Olga, referente de La Noche de la Caridad, quien afirmó que detectaron un aumento de personas en situación de calle: "Nuestro trabajo, es todos los días del año. Lo que pasa en invierno es que es más duro el hecho de ver a nuestros hermanos en esa situación de tanto frío. Acercarles la comida y dejarlos ahí con bajas temperaturas, es lo complicado. El trabajo es el mismo porque tenemos la misma población en calle, todo el año. Lo que si pudimos observar éste último mes es que encontramos más cantidad de personas en esa situación. Siempre hay alguien nuevo pernoctando en el exterior, en distintos lugares, zonas muy diversas y eso es preocupante", afirmó.

"Tenemos un grupo de whatsapp en donde estamos todas las parroquias que salimos durante la semana y día a día nos vamos pasando las novedades, entre ellas, siempre alguien nuevo a quien agregar", especificó.

Y adhirió: "Históricamente, siempre hubo mucha gente que no es de la ciudad, que vinieron a trabajar y luego de eso, se quedaron en Mar de Plata porque pensaron que tenían más oportunidades. Ahora eso ya no es tan así, sino que hay muchos marplatenses o personas que ya vivían aquí desde hace un tiempo, que se quedaron sin trabajo, que tuvieron problemas familiares, que ya no pueden seguir pagando alquileres o pensiones".

Con respecto al panorama para los próximos meses en cuanto a las bajas temperaturas que se esperan, la referente expresó: "Es muy preocupante porque los lugares donde se puede alojar gente están todos llenos y por ahora no vislumbramos la posibilidad de tener otro. Tendría que haber algún otro tipo a disposición porque la iglesia tiene el Hogar Nazaret, en la calle Balcarce desde el año 2007 y tiene su capacidad a pleno tanto de hombres y de mujeres".

"También el que abrimos el año pasado, Hijos de María que se ubica en Diagonal Alberdi, es chico, tenemos capacidad para 20 personas por ahora y siempre está lleno" y agregó que "el Municipal, el ex Campito llamado Las Américas en el barrio Regional, tiene espacio para mas o menos 50 personas y está completo", explicó.

"Sumado a todo esto, salimos todos los días a las calles con 130 viandas o más para la gente que duerme afuera y para ellos, por ahora no hay lugares disponibles. No todos quieren ir a alojarse a un refugio, por distintos motivos prefieren permanecer así pero hay otros que sí", concluyó.