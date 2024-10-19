La iniciativa empezó durante el fin de semana largo de octubre con una junta de firmas en nuestra ciudad y en todo el país en contra de los tarifazos. Para el jueves 31 de octubre, convocan a un apagón general de 21 a 21,10.

Ads

La campaña es convocada por el Foro Multisectorial contra los Tarifazos, un espacio nacional impulsado por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, Gabriel Katopodis, que está integrado por representantes de distintos sectores de la sociedad civil.

Santiago Gutiérrez, presidente de la Asociación Civil Encuentro y Comunidad e integrante del Foro Multisectorial, sostuvo que "la campaña nacional se empezó el fin de semana con mesas juntando firmas en contra de los tarifazos. Acá en nuestra ciudad juntamos decenas de firmas de vecinos, que se acercaron y preguntaron cómo poder ayudar a visibilizar el reclamo a esta suba interminable de servicios públicos".

Puede interesarte

"El tarifazo es un dolor de cabeza que repercute directamente en lo común, en la vida diaria del vecino. Muchos tienen que elegir si comer o pagar la factura que llega", aseguró Gutiérrez, quien afirmó que "queremos aportar nuestro granito de arena para que el aumento de las tarifas no sea un reclamo individual y poder visibilizarlo entre todos".

Ads

"Vamos a seguir juntando firmas en toda la ciudad y a convocar a un apagón nacional de 10 minutos el 31 de octubre. Es una manera pacífica y responsable de reclamar en contra de los ajustes y tarifazos que dispone arbitrariamente el Gobierno Nacional", sostuvo el presidente de la asociación civil marplatense.



Ads