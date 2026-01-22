El jefe del sindicato de Gastronómicos, Luis Barrionuevo, encabezará este viernes un encuentro sindical en Mar del Plata, donde reunirá a unos 400 dirigentes de gremios aliados para analizar la situación del país y la reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei.

El tradicional Encuentro de Dirigentes Sindicales 2026, que Barrionuevo organiza cada verano, se desarrollará desde las 09:30 en el Hotel Presidente Perón, perteneciente a la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA).

El primer panel, previsto para las 10:00, estará centrado en el análisis de la reforma laboral impulsada por el Gobierno, que genera fuertes resistencias en amplios sectores del movimiento obrero por su impacto en los convenios colectivos, la estabilidad del empleo y el rol de las organizaciones sindicales. A las 11:00 se realizará un segundo panel en el que se abordará la situación económica del país.

La jornada concluirá con un almuerzo y la lectura de un documento que expresará la posición del espacio frente al rumbo económico y laboral del país, que se prevé será crítica de la gestión libertaria del presidente Javier Milei.

En los últimos días, Barrionuevo realizó declaraciones públicas en las que sostuvo que la CGT “accionará” cuando sea necesario y afirmó que la reforma laboral “no va a salir”.

“La experiencia nos dice que hay que esperar, los profesionales de la CGT están trabajando, se están preparando en tiempo y forma, no tenemos por qué apurarnos. La reforma laboral tiene sus matices y no creo que salga. La CGT está atenta, y en tiempo y en forma accionará si el Gobierno intenta sacarla. Va a estar a la altura de las circunstancias y en ese sentido no debemos apurarnos ni tener problema”, afirmó.

En la misma línea, agregó: “No pueden decir que el movimiento no ha acompañado la política que llevó Milei. Lo hemos acompañado, pero el país no funciona económicamente, ni la reactivación que prometió. A mí Milei me dijo que en cuatro meses el país salía, pero han pasado dos años enteros y seguimos igual. Seguimos pidiendo plata al exterior”.

Fuente: con información de Noticias Argentinas