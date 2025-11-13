El Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (Emvial) informó que durante el transcurso de 2025 se resolvieron más de 35.000 reclamos y solicitudes vinculadas al alumbrado público en distintos barrios de Mar del Plata.

Ads

Desde el área de Vialidad destacaron que los barrios con mayor cantidad de intervenciones fueron Libertad, La Perla, Bosque Peralta Ramos, Centro, Faro Norte, Punta Mogotes, Alfar, Bernardino Rivadavia, Villa Primera y Parque Luro.

En paralelo, el área de Alumbrado precisó que se realizaron 417 intervenciones relacionadas con el mantenimiento y reparación de columnas y postes. Estas tareas incluyeron 28 recambios de columnas, 38 reparaciones en el lugar, 169 reposiciones de columnas o postes y 182 trabajos de aplome, fundamentales para sostener la infraestructura del sistema de alumbrado público.

Ads

Puede interesarte

Por otra parte, la Municipalidad recordó a los vecinos que pueden realizar sus reclamos o solicitudes vinculadas al alumbrado público comunicándose al 147 o ingresando a www.mardelplata.gob.ar/147, donde deberán crear un usuario para efectuar el registro correspondiente.

Ads