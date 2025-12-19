La Municipalidad de General Pueyrredon –a través del Cuerpo de Patrulla Municipal (CPM) y la Dirección de Tránsito de la Secretaría de Seguridad- continúa con el secuestro de motos por diferentes infracciones en la vía pública.

Durante el año, fueron secuestradas 5.712 motos producto de los operativos llevados a cabo en distintos barrios de la ciudad. El objetivo fue garantizar el orden en la vía pública, reducir los accidentes de tránsito, prevenir el uso indebido de las motos y frenar conductas indebidas o delictivas vinculadas a estos vehículos.

Por otro lado, según informaron desde la comuna, los vehículos que son trasladados al Playón de Secuestros Municipal que se encuentran en mal estado y cumplen con el plazo legal de seis meses, son compactados a través del Programa Nacional de Descontaminación y Disposición Final de Automotores (PRO.DE.CO), que funciona bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación, y al cual el Municipio se encuentra adherido mediante Ordenanza 23.512.

En este sentido, se compactaron 1.547 vehículos que se encontraban secuestrados por diferentes infracciones a las normas de tránsito: 360 de ellos eran autos y 1.187, motos.

