La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada, continúa ofreciendo el servicio gratuito de intermediación laboral, una herramienta pensada para acompañar a las empresas en la búsqueda de personal y facilitar nuevas oportunidades de empleo para los vecinos.

En lo que va del año, ya se concretaron más de 850 vinculaciones laborales, fortaleciendo el vínculo público privado y generando un ecosistema que responde a las necesidades de personal de las empresas locales.

La Dirección de Empleo municipal ofrece la publicación de los pedidos en la web oficial del Municipio, intermediación entre trabajadores y empresas en función de los puestos solicitados y procedimiento de preselección de los perfiles del personal.

Para comenzar, la empresa debe designar un referente y realizar una descripción del puesto que desea cubrir. El proceso es gratuito y acelera la búsqueda de talento, abarcando desde primeras experiencias laborales hasta personas que desean crecer o reorientar su carrera profesional.

“Invitamos a las empresas, comercios e industrias a aprovechar nuestro servicio gratuito de intermediación laboral, diseñado para ayudarlos a encontrar el talento adecuado para sus equipos”, precisó la directora de Empleo, Economía Social y Formación para el Trabajo, Selena Marinelli.



“Con más de 850 vinculaciones laborales en lo que va del año, estamos demostrando que este servicio es una herramienta efectiva para fortalecer el vínculo entre las empresas locales y los vecinos que buscan oportunidades laborales. No pierdan la oportunidad de acceder a este servicio gratuito que puede acelerar su búsqueda de personal calificado y contribuir al crecimiento de su empresa", finalizó la funcionaria.

Las empresas interesadas pueden contactarse con la oficina de Empleo al 480-4957 o escribir a [email protected], de lunes a viernes de 8 a 15:30.