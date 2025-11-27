En lo que va del año, el Departamento Operativo de Poda del Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) llevó adelante 1978 intervenciones, entre ellas asistencias por emergencias climáticas o circunstanciales y tareas de poda selectiva realizadas de manera preventiva en distintos puntos de la ciudad.

Ads

De enero a octubre se resolvieron 781 emergencias de diversa naturaleza y niveles de riesgo, vinculadas a inclemencias climáticas, deterioros del arbolado, problemas sanitarios o morfológicos, riesgo de caída de ejemplares o ramas y árboles descalzados.

En paralelo, se concretaron 1197 acciones de poda preventiva, incluyendo 320 intervenciones para despejar cámaras de seguridad, semáforos, luminarias y tendidos eléctricos, además de trabajos en instituciones y espacios públicos.

Ads

Puede interesarte

“El Departamento Operativo de Poda tiene como objetivo coordinar las acciones necesarias para el mantenimiento del arbolado público, trabajando de manera articulada con áreas municipales como Defensa Civil, Higiene Urbana, Espacios Verdes o Alumbrado Público”, destacó Marcelo Ragonese, director de Gestión Ambiental del EMSUR.

Asimismo, recordó que el área también se encarga de preservar la masa forestal en establecimientos educativos, sanitarios, deportivos y sociales, además de brindar asistencia ante situaciones de riesgo.

Ads

Por otra parte, se recordó a los vecinos que, ante una emergencia, pueden comunicarse de forma gratuita con Defensa Civil al 103, quienes coordinan con el área de Poda los pasos a seguir.