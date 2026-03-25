La Secretaría de Salud municipal informó que la línea 109 de Atención en Salud Mental registró un incremento del 103% en las consultas durante enero, febrero y lo que va de marzo de este año, y que más de la mitad de los casos se resuelven dentro del propio dispositivo, sin derivación, mediante atención gratuita y disponible las 24 horas.

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En relación con la resolución de las consultas, más del 50% se aborda dentro de la misma línea, mientras que el 20% requiere seguimiento presencial, el 25% se deriva a la red de Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y el 5% restante corresponde a situaciones que demandan intervención hospitalaria.

La línea 109 es un servicio gratuito que funciona las 24 horas, los 365 días del año, y brinda escucha, contención y orientación ante situaciones vinculadas a la salud mental, con intervención profesional en tiempo real y articulación con CAPS, SAME y hospitales para garantizar una respuesta inmediata.

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La jefa del Departamento de Salud Mental, María Marta Guerra, destacó que “el crecimiento de los llamados no solo habla de una mayor demanda, sino también de que cada vez más personas reconocen la línea 109 como un espacio accesible para pedir ayuda. Poder resolver más de la mitad de las situaciones en la misma llamada demuestra la importancia de contar con dispositivos de atención inmediata”.

Cada consulta queda registrada en la historia clínica digital, lo que permite facilitar el seguimiento de los casos y fortalecer la continuidad de los cuidados dentro del sistema público de salud. En cuanto al perfil de la demanda, la mayor cantidad de consultas corresponde a personas de entre 20 y 40 años, seguida por el grupo de 40 a 60, y las mujeres duplican a los varones en la cantidad total de llamados.

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Entre los motivos predominantes se encuentran episodios de ansiedad -mayoritariamente leves o moderados-, consultas de terceros vinculadas a consumos problemáticos, síntomas depresivos y pedidos de información sobre recursos disponibles en el sistema de salud.

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Desde el área también subrayaron la importancia del trabajo articulado entre equipos de salud mental, acompañantes terapéuticos, SAME, Desarrollo Social, hospitales y el sistema judicial, lo que permite definir con rapidez el circuito de intervención en cada situación.

Para más información, las personas interesadas pueden ingresar en https://www.mardelplata.gob.ar/saludmentalweb.