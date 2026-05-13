La cartelera de los cines de Mar del Plata se renueva esta semana con el estreno de En la zona gris, la nueva película dirigida por Guy Ritchie, junto a Exit 8, Tu yo y la Toscana, Obsesión y Umamusume: pretty derby. Además, la semana suma dos reestrenos destacados: Top Gun y Top Gun: Maverick.

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En la zona gris dirigida por Guy Ritchie, con Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Eiza González.

-Un equipo encubierto de agentes de élite es enviado a recuperar una fortuna de mil millones de dólares robada por un déspota. Lo que inicia como un atraco imposible en las sombras escala rápidamente hacia una guerra total de estrategia, engaño y supervivencia extrema.

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Exit 8 dirigida por Genki Kawamura, con Kazunari Ninomiya, Yamato Kôchi, Naru Asanuma.

-Inspirada en el videojuego homónimo, la película sigue a una persona atrapada en un bucle infinito dentro de una estación de metro. Para escapar, debe identificar anomalías en su entorno: avanzar si todo es normal o retroceder para no regresar al inicio del laberinto.

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Tu yo y la Toscana dirigida por Kat Coiro, con Halle Bailey, Regé-Jean Page, Aziza Scott.

-Anna viaja a Italia tras un encuentro fortuito y termina fingiendo ser la prometida de un apuesto joven ante su madre. Sin embargo, la mentira se complica cuando aparece un primo de la familia y surge una atracción inesperada que transformará su vida para siempre.

Obsesión dirigida por Curry Barker, con Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson.

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-El anhelo romántico de un joven por su amor platónico desencadena un hechizo siniestro que convierte a la chica en su sombra obsesiva. Esta metáfora sobre la cosificación de las relaciones explora los límites peligrosos a los que puede llegar el deseo de ser correspondido.

Umamusume: pretty derby dirigida por Ken Yamamoto.

-Inspirada por una gran victoria, la joven Jungle Pocket entrena para ser la amazona más rápida del mundo. Su camino al éxito se ve obstaculizado por Agnes Tachyon, cuya velocidad imposible se convierte en una obsesión que amenaza con destruir su sueño.

Top gun dirigida por Tony Scott, con Tom Cruise, Kelly McGillis, Tom Skerritt.

-En la escuela de élite de la Marina, los mejores pilotos son entrenados para ser fríos e intrépidos en combates extremos. A la academia llega Maverick, un joven temerario y brillante cuya forma de pilotar desafía las reglas y rompe la barrera del sonido.

Top gun: Maverick dirigida por Joseph Kosinski, con Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly.

-Tras décadas como piloto de pruebas, Pete “Maverick” Mitchell regresa a Top Gun para entrenar a una nueva generación de élite. Allí deberá enfrentar los fantasmas de su pasado al conocer al hijo de su difunto amigo Goose, mientras preparan una misión suicida.