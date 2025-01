El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, expresó públicamente el malestar del gobierno provincial por la no aprobación del Presupuesto 2025, la Ley Fiscal Impositiva y el endeudamiento: “El presidente (Javier) Milei dijo que va a avanzar con la motosierra profunda, o sea que el ajuste va a continuar. Encima nos dejaron sin los recursos del Presupuesto en la legislatura provincial por decisión de la oposición. O sea que la Provincia de Buenos Aires empieza 2025 en emergencia económica”.

“Pareciera que tanto el Gobierno nacional como la oposición quieren quebrar las arcas de la Provincia de Buenos Aires...”, apuntó el funcionario, en línea con las palabras que el sábado pronunció el propio Kicillof, quien acusó a Milei de atentar contra su distrito: “Tiene particular saña en fundir a la provincia de Buenos Aires”.

Antes de esa sentencia, Bianco había hecho un repaso de lo que fue el fallido proceso de negociación del Presupuesto 2025, y acusó directamente a la oposición bonaerense de boicotear el entendimiento: “Estaban dadas las condiciones técnicas y políticas para aprobarlo, pero antes de la segunda sesión (fueron tres fallidas) trajeron dos pedidos adicionales con reclamo de incrementos para los municipios y una renovación de cargos”.

Tras esa introducción, el funcionario amplió: “Se empezó a negociar y antes de la sesión del viernes (la tercera y última) aparecieron nuevos requerimientos con otro pedido de fondos; el Gobernador hizo una contrapropuesta, pero luego realizaron más pedidos de nuevos cargos, por ejemplo en la Suprema Corte de Justicia y, obviamente, no se consiguieron los votos”.

A pesar de todo, el ministro de Gobierno provincial redobló la apuesta y aclaró que Kicillof les ha instruido que continúe el programa de gobierno en Salud, Educación, producción, trabajo, obra pública y seguridad: “En la provincia de Buenos Aires no habrá ajuste a pesar de los recortes del gobierno nacional”. Para ello van a prorrogar el Presupuesto y seguirán con la base impositiva de 2024.

Las acusaciones de la administración que encabeza Kicillof ya habían motivado una respuesta contundente desde Casa Rosada: “Si la Provincia de Buenos Aires quiebra, es por (lo que hace) el gobierno bonaerense”.

En ese sentido, Bianco replicó: “La PBA no va a quebrar porque tiene un gobernador responsable que va a hacer un uso racional de los escasos recursos con lo que cuenta. Tenemos el gobierno más pobre del país por recursos y es el segundo más austero por la cantidad de trabajadores estatales respecto de la población que tienen que atender”.

“No va a quebrar, a pesar de que el gobierno de Milei y la oposición quieren que se quiebre. No, no va a quebrar”, remató el funcionario.

Desde la administración bonaerense están convencidos de que en el Gobierno nacional “hay una dedicación especial” para que la Provincia de Buenos Aires “se vea con dificultades de cara al año electoral” que se avecina.

