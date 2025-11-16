El costo de abastecerse en el supermercado para una familia tipo ascendió a $759.029 en octubre en el interior de la provincia de Buenos Aires, con un incremento de 2,6 % respecto al mes anterior. En el Gran Buenos Aires, el monto estimado fue de $757.546 para el mismo período.



Este estudio fue realizado por una consultora que comparó los carritos de compras promedio en diferentes regiones del país, considerando productos idénticos para una familia de cuatro integrantes.

Las diferencias entre regiones son notables: por ejemplo, en provincias de la Patagonia los valores mensuales alcanzan más de $830.000, mientras que en algunas jurisdicciones del Nordeste los montos más bajos rondan los $749.000.



El análisis atribuye parte de esta dispersión al nivel salarial, la carga impositiva y los costos logísticos en cada territorio.



Para una familia de clase media en la provincia, el desafío de cubrir la canasta alimentaria sigue creciendo, tanto en términos absolutos como relativos al ingreso disponible.

Fuente: DIB.