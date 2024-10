Luego de que el Congreso ratificara la confirmación del veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, manifestantes contra el rechazo de Javier Milei tuvieron algunos encontronazos con las fuerzas de seguridad apostadas en el Congreso y, en ese contexto, agredieron al reconocido youtuber libertario Fran Fijap.

“Estoy cortado en la mano y me pegaron por todos lados. Como siempre voy a las marchas, voy a hacer entrevistas. Me robaron el celular de laburo. Me arde toda la cara”, dijo el youtuber atacado en declaraciones al canal de noticias TN, donde señaló que además recibió “gases lacrimógenos en la cara”.

“Llegué al local y me empezaron a correr todos, uno me quiso venir a pegar y empecé a correr. En un momento me cerraron a unos metros del local, me tiraron al piso y un chico me cubrió con una bici”, relató sobre el momento.

Fijap fue a la marcha junto a otros influencers libertarios, lo que generó tensión y finalmente agresiones. Fijap fue corrido, golpeado y acorralado en la intersección de las avenidas Corrientes y Rivadavia. Y si bien intentó escapar, fue cruzado por dos hombres que también lo atacaron a golpes.

Finalmente, el libertario logró refugiarse en un comercio gastronómico donde los empleados finalmente bajaron la persiana para frenar a los agresores, quienes patearon la puerta del local.

En el lugar se montó un operativo de seguridad, con la presencia de la Policía de la Ciudad, mientras los manifestantes rompían el frente del comercio. Sin embargo, cuando Fijap volvió a salir del comercio se reiniciaron los incidentes y las agresiones, aunque finalmente pudo escapar escoltado por la Policía.

Por medio de su canal de YouTube, Fran Fijap toca temas sobre la política argentina con su postura liberal y en apoyo al presidente Javier Milei.

Su sitio online se caracteriza por ofrecer análisis sobre la actualidad política argentina, con especial énfasis en la figura del mandatario. En sus videos, explica conceptos económicos y políticos, y comenta sobre las decisiones del Gobierno y de los principales actores políticos.

La relación entre Fijap y Milei fue muy estrecha, lo que logró fortalecer la posición de ambos en el arco político. Esta alianza generó un importante seguimiento por parte de aquellos que se identifican con las ideas liberales.

Fuente: con información de TN