En los principales despachos de la Casa Rosada comienza a tomar fuerza una hipótesis electoral que trasciende la tradicional disputa con el peronismo: el mayor desafío para una eventual reelección de Javier Milei podría provenir de sectores ubicados dentro del mismo espacio ideológico que hoy respalda al Gobierno.

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La evaluación es compartida tanto por Karina Milei como por el asesor Santiago Caputo, quienes coinciden en la necesidad de evitar que emerjan dirigentes con volumen político suficiente para captar votos del electorado libertario. La preocupación central es que una fragmentación del espacio no peronista complique el escenario electoral en los próximos años.

En ese contexto, dentro del oficialismo explican algunos gestos recientes hacia dirigentes que mantienen diferencias con la conducción de La Libertad Avanza. Entre ellos aparece Patricia Bullrich, cuya relación con el núcleo duro del Gobierno atraviesa momentos de tensión, aunque sigue siendo considerada una figura relevante para mantener unificado al sector.

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Desde el entorno presidencial sostienen que existe un creciente consenso social en torno a políticas como el equilibrio fiscal, el endurecimiento de la seguridad y el orden en el espacio público. Según esa lectura, el debate político se habría desplazado hacia posiciones de centroderecha, generando nuevas disputas dentro de ese mismo universo electoral.

Por esa razón, en la Casa Rosada consideran estratégico evitar divisiones internas y concentrar la competencia electoral frente al peronismo. La prioridad, afirman, es impedir que surjan alternativas capaces de disputar el liderazgo político que hoy encarna Milei dentro del espacio liberal y de centroderecha.

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