En Japón, un mono bebé enternece al mundo con su inseparable peluche
Punch, una cría de macaco que vive en un zoológico de Ichikawa, se volvió viral por desplazarse a todos lados con un muñeco de orangután que le entregaron sus cuidadores tras ser rechazado por su madre. La historia conmovió a visitantes y usuarios en redes, que siguen de cerca su adaptación junto a otros ejemplares.
Punch, un pequeño macaco japonés que vive en el zoológico municipal de Ichikawa (Japón), se ha vuelto una sensación en Internet porque siempre aparece con un peluche de orangután que lleva a todos lados desde que su madre lo rechazó poco después de nacer en julio de 2025.
Tras ser criado por cuidadores del zoológico, quienes le dieron el peluche como sustituto afectivo, Punch fue introducido con otros monos de su especie pero al principio tuvo dificultades para relacionarse.
Las imágenes del pequeño aferrado a su compañero de peluche se viralizaron, conmoviendo a usuarios en todo el mundo e incluso atrayendo más visitantes al zoológico.
Los cuidadores cuentan que el peluche fue elegido porque su diseño y pelo largo recuerdan a un mono de verdad, lo que ayuda a Punch a sentirse seguro; además, hay señales de que poco a poco está empezando a interactuar con otros macacos.
La reacción del público ha sido masiva, con muchos expresando empatía por la historia del mono y admiración por el esfuerzo del personal del zoológico para ayudarlo a crecer y socializar.
