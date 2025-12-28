Este domingo 28 de diciembre se celebra por primera vez el Día del Periodista Marplatense, una fecha instituida por el Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon en homenaje a Vicente Luis “Cholo” Ciano, una de las figuras más emblemáticas del periodismo de la ciudad.

La jornada coincide con el nacimiento de Ciano, ocurrido el 28 de diciembre de 1936. La iniciativa fue aprobada por unanimidad en agosto de este año y surgió a partir de una propuesta del Círculo de Periodistas Deportivos de Mar del Plata, como forma de reconocer su trayectoria y, a través de ella, el valor del periodismo local.

Fallecido el 11 de julio pasado a los 88 años, el “Cholo” fue mucho más que un referente mediático. Para colegas y generaciones de marplatenses, encarnó una manera de ejercer el oficio basada en la cercanía, la ética y el compromiso cotidiano: periodismo de calle, de barrio, de grabador en mano y saludo permanente.

Durante el tratamiento del proyecto, su hijo Ariel Ciano destacó la pasión con la que su padre vivió el periodismo y la dignidad con la que lo ejerció a lo largo de toda su vida. “Tuvo un amor por el oficio que le vi a muy pocos”, expresó, al recordar más de medio siglo compartido junto a él.

La trayectoria de Ciano está íntimamente ligada al crecimiento de los medios locales. Fue una figura central de Canal 8 durante 37 años, como uno de los rostros históricos de Teleocho Informa, además de su paso por LU6 Radio Atlántica y el diario El Atlántico. Declarado Ciudadano Ejemplar en 2010, nunca perdió la cercanía con la gente ni la vocación que lo definió desde sus inicios.

A partir de ahora, cada 28 de diciembre Mar del Plata tendrá un día para homenajear a sus periodistas y a una forma de contar la ciudad con pasión, humildad y compromiso. Una forma de hacer periodismo que lleva, inevitablemente, el nombre del “Cholo” Ciano.