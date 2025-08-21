El Concejo Deliberante sancionó, por unanimidad, la institución del 28 de diciembre de cada año como el Día del Periodista Marplatense, en homenaje al periodista Vicente Luis “Cholo” Ciano, recientemente fallecido.

La decisión fue adoptada tras el análisis de las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia e Investigación y de Legislación, Interpretación y Reglamento.

La ordenanza busca reconocer la trayectoria y el legado de Ciano, destacada figura del periodismo marplatense. Esta conmemoración anual resaltará su aporte al ámbito periodístico y su impacto en la comunidad de Mar del Plata.

El Departamento Ejecutivo, en colaboración con el Círculo de Periodistas Deportivos de Mar del Plata, será el encargado de coordinar y definir las actividades a realizarse cada 28 de diciembre. Estas iniciativas buscarán promover, además, la reflexión sobre el rol del periodismo.

Ciano murió el pasado 11 de julio a los 88 años. Leyenda del periodismo marplatense, destacó como conductor del noticiero de Canal 8, además de sus trabajos en LU6 y en el diario El Atlántico.

