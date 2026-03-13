El dato surge de la Canasta Básica Total (CBT), indicador que mide el ingreso mínimo que requiere un hogar para cubrir no solo la alimentación, sino también otros bienes y servicios esenciales como transporte, educación, salud y vestimenta. Cuando los ingresos familiares se ubican por debajo de ese monto, el hogar es considerado pobre según los parámetros oficiales.

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De acuerdo con el informe del organismo estadístico, la CBT registró un aumento del 3,1% en febrero respecto del mes anterior. En paralelo, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que marca el límite de la indigencia y contempla únicamente los alimentos necesarios para una nutrición mínima, subió 3,2% en el mismo período.

En este contexto, el umbral de indigencia también aumentó. Para no ser considerado indigente, un hogar de cuatro integrantes necesitó al menos $644.088 mensuales, cifra que corresponde al costo de los alimentos básicos necesarios para el grupo familiar.

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El cálculo del Indec toma como referencia un hogar compuesto por dos adultos de 35 y 31 años y dos hijos de 6 y 8 años, modelo utilizado habitualmente para medir la evolución del costo de vida en el país.

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