Este viernes 24 a las 10:00 en el recinto de sesiones del Concejo Deliberante se llevará a cabo el acto de entrega de las distinciones Diego Camerucci, instituidas en 2022 en el marco del Día Municipal de las Personas con Discapacidad, que se otorgan a personas e instituciones que contribuyen diariamente a promover la inclusión de personas con discapacidad.

Los galardonados son seleccionados anualmente por un comité integrado por el cuerpo legislativo, la Dirección de Políticas para Personas con Discapacidad, la COMUDIS y la Universidad Nacional de Mar del Plata.

En la categoría de Mérito Deportivo, se distinguirá al nadador trasplantado Gabriel Novoa, representante argentino en el Mundial de Trasplantados desde hace años, donde ha conquistado diversas medallas. En la edición 2025, celebrada en Alemania, obtuvo la medalla de bronce en su categoría. Su compromiso constante con la difusión del deporte inclusivo lo posiciona como una inspiración para quienes enfrentan desafíos cotidianos.

La distinción al Mérito Artístico recaerá en la Banda Red, un dispositivo musical inclusivo de encuentro comunitario impulsado por la tarea de Extensión Universitaria de la Facultad de Salud y Trabajo Social de la UNMdP. Este espacio se erige como un pilar de la inclusión, con una perspectiva integral de derechos, fomentando la participación a través del arte y, en particular, la música.

En cuanto a la Trayectoria Individual, el homenaje será para Juan “Lole” Santoro, presidente de ALMA, una de las primeras instituciones de Mar del Plata fundada como asociación para personas con discapacidad motriz. Su labor ininterrumpida durante décadas, fortaleciendo espacios de participación, encuentro, deporte, recreación y acompañamiento, sigue transformando la vida de quienes conviven con esta condición.

La distinción a la Trayectoria Institucional se otorgará a la Escuela Domiciliaria y Hospitalaria N°508 Madre Teresa de Calcuta, una institución pública, mixta y dependiente de la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires. Atendida a estudiantes que, por razones de salud, no pueden asistir presencialmente, su equipo docente y comunidad educativa ejemplifican el esfuerzo por garantizar trayectorias inclusivas, promoviendo la integración y el desarrollo pleno de las potencialidades de los alumnos en General Pueyrredon.

Finalmente, el reconocimiento al Compromiso Social será compartido por la Fundación Lautaro Te Necesita y el Instituto Industrial Pablo Tavelli, entidades que colaboran mancomunadamente desde hace años.

La Fundación, una asociación civil dedicada a asesorar familias afectadas por leucodistrofias, impulsa actualmente un proyecto de ley para ampliar la pesquisa neonatal e incluir enfermedades como la adrenoleucodistrofia, una patología degenerativa que afecta a niños menores de 12 años.

Por su parte, el Instituto, con un amplio recorrido en formación técnica y profesional, fomenta el compromiso social entre sus estudiantes. Desde 2017, en alianza con la Fundación, construyen y donan implementos adaptados para sillas de ruedas, facilitando el acceso a playas y terrenos difíciles en balnearios y campings de la Costa Atlántica, y así promoviendo la accesibilidad recreativa y turística.

La ceremonia, que constituye el acto oficial por el Día Municipal de las Personas con Discapacidad, es abierta al público y se invita a la comunidad a participar en este evento de celebración y reflexión.