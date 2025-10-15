El acto con cita en el Estadio Obras Sanitarias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contó con la presencia de: Maximiliano Pullaro (gobernador de Santa Fe), Martín Llaryora (gobernador de Córdoba); Gustavo Valdés (gobernador de Corrientes), Carlos Sadir (gobernador de Jujuy), Ignacio Torres (gobernador de Chubut) y Claudio Vidal (gobernador de Santa Cruz).

Ads

El ex gobernador y candidato a diputado nacional por Córdoba Juan Schiaretti estuvo presente junto a Florencio Randazzo, Graciela Ocaña y Martín Lousteau, también candidatos del espacio. Gisela Scaglia vicegobernadora de Santa fe y primera candidata a diputada nacional también asistió al encuentro.

Durante sus discursos los mandatarios criticaron el plan económico del gobierno de Javier Milei, al kirchnerismo y dieron un mensaje para lo que serán las elecciones presidenciales del 2027.

Ads

“Vamos a poner al próximo presidente”, auguró Maximiliano Pullaro, quien resaltó la importancia de la elección del próximo 26 de octubre.

Desde el espacio, que se presenta como alternativa al mileismo y el kirchnerismo, fueron críticos con la política económica del oficialismo nacional. En medio de las críticas, Juan Schiaretti, cuestionó la reunión de Milei con Donald Trump: “Más que una reunión, fue la ratificación del fracaso del plan económico. Viene a los hachazos y así no se llega a buen puerto. En vez de pedir ayuda al exterior hay que buscar las soluciones adentro. Se puede gobernar de otra manera con equilibrio fiscal y social”.

Ads

Martin Lousteau, anfitrión del acto, afirmó “todos estamos convencidos de que hay otra manera de resolver nuestros problemas. ¿Qué es esa otra manera? Es sin gritar, sin odio, con consenso, con convicciones y con respeto. No es apalancándose solo en lo financiero, sino en lo productivo. No es ni agrandando el Estado ni desmantelándolo, sino gestionándolo bien. Cuando hacemos las cosas así, la realidad se transforma”.

Después de recorrer gran parte del país con actos en Santa Fe, Puerto Madryn, Jujuy y Córdoba, el acto en Obras marcó el cierre de la campaña. Los referentes de Provincias Unidas reafirmaron su compromiso con un modelo de país basado en la educación, producción, trabajo y el federalismo. “Somos aliados del pueblo argentino y vamos a trabajar para tener un proyecto de país para que no haya una nueva frustración, afirmó Martin Llaryora.