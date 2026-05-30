La disputa por el futuro de la Unidad Turística de Chapadmalal volvió a instalarse en la agenda política durante el cierre del 1º Congreso Bonaerense del Trabajo realizado en la ciudad. Allí, el gobernador Axel Kicillof cuestionó el proyecto impulsado por el Gobierno nacional para el histórico complejo y aseguró que su posible destino genera preocupación en la Provincia.

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Durante su intervención, el mandatario bonaerense calificó la iniciativa como “una vergüenza” y advirtió sobre la posibilidad de que se avance en medidas que alteren el rol social que históricamente tuvo el predio. En ese contexto, planteó que si Nación no desea continuar con la administración del lugar, debería transferirlo a la Provincia de Buenos Aires.

Kicillof sostuvo que Chapadmalal constituye una herramienta clave para el turismo social y remarcó la necesidad de preservar tanto el patrimonio histórico del complejo como los puestos de trabajo vinculados a su funcionamiento. “Si no lo quieren administrar más, que se lo transfieran a la Provincia de Buenos Aires”, expresó durante el encuentro.

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Las declaraciones se dieron en el marco del congreso que reunió en Mar del Plata a dirigentes sindicales, funcionarios y representantes de distintos sectores del trabajo. Allí, el gobernador también cuestionó otras políticas impulsadas por el Gobierno nacional y señaló que la situación de Chapadmalal es uno de los temas que más inquietud generan en territorio bonaerense.

La discusión sobre el futuro del complejo turístico se intensificó en las últimas semanas a partir de las medidas adoptadas por Nación en torno a las unidades turísticas estatales. Desde la Provincia sostienen que el predio debe mantener su función social y continúan reclamando definiciones sobre su futuro.

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