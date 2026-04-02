Los tres mandatarios coincidieron en Tierra del Fuego para participar de la tradicional vigilia en Río Grande, paso previo al acto oficial que se realizará este 2 de abril. La actividad reúne a excombatientes, funcionarios y dirigentes políticos en homenaje a los caídos en el conflicto de 1982.

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La presencia conjunta de los gobernadores no solo responde a la conmemoración histórica, sino que también refleja un momento de reconfiguración dentro del peronismo. La foto entre Kicillof, Melella y Quintela es interpretada como un gesto de acercamiento entre sectores que buscan construir una alternativa política frente al gobierno de Javier Milei.

Los dirigentes compartieron actividades oficiales, encuentros con veteranos y una cena previa a la vigilia, en la que también participaron legisladores y referentes de distintos espacios del peronismo.

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El viaje de Kicillof al extremo sur del país se inscribe en una estrategia más amplia de proyección nacional. En su entorno consideran que este tipo de apariciones públicas, por fuera de la provincia de Buenos Aires, contribuyen a consolidar su figura dentro del escenario político con vistas a 2027.

En paralelo, el vínculo con Quintela y Melella se viene fortaleciendo en los últimos meses, en coincidencia con posturas críticas hacia la Casa Rosada y con la intención de articular una agenda común dentro del espacio opositor.

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