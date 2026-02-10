En el acto oficial por el 152° aniversario de la fundación de Mar del Plata, organizado por la Municipalidad y presidido por el intendente Agustín Neme, el obispo diocesano monseñor Ernesto Giobando pronunció la invocación religiosa y pidió por “una ciudad con inclusión, paz y justicia”.

Al iniciar su mensaje, el obispo invitó a los presentes a “ir a ese lugar interior que es el corazón”, al que definió como un símbolo profundamente arraigado en la cultura local.

“Solemos representar lo que queremos con un corazón, incluso los goles se festejan con un corazón, y muchos de los souvenirs de Mar del Plata lo llevan”, expresó, al señalar que se trata de algo que “está dentro nuestro y toca nuestros afectos más profundos”.

Giobando recordó que es el tercer año consecutivo que acompaña esta celebración y afirmó que ya se siente parte de la ciudad y de “todos los que habitamos esta ciudad, los de siempre”. En ese marco, formuló su deseo para la comunidad marplatense: que sea una ciudad “con inclusión para todos, con una mejor justicia y con paz”, y advirtió que “estamos viviendo tiempos de violencia que nos afectan”, por lo que la construcción de la paz “comienza también en el propio corazón”.

Hacia el final de su invocación, el obispo hizo referencia al fundador de la ciudad, Patricio Peralta Ramos, y destacó que “con un corazón grande pudo forjar esta ciudad”. Además, compartió una antigua oración-canto de la tradición cristiana, especialmente significativa para la ocasión, de la que resaltó una súplica central como deseo para el presente y el futuro de Mar del Plata: “Danos un corazón grande para amar”.

