Dos personas fueron aprehendidas en las últimas horas, en dos hechos distintos en los que fueron sorprendidas en flagrancia mientras cometían intentos de robo, uno en la vía pública y otro en una vivienda particular.

Ads

El primero de los casos tuvo lugar en Jujuy entre Colón y Bolívar, donde personal del Comando de Patrullas aprehendió a un hombre de 38 años que fue sorprendido momentos antes intentando sustraer una bicicleta tipo mountain bike que se encontraba asegurada con candado en la vía pública.

En este hecho intervino la Fiscalía de Flagrancia a cargo de Ana Caro, quien avaló el procedimiento policial y dispuso la notificación de la formación de causa y demás actuaciones de rigor, con comparendo del imputado en sede fiscal.

Ads

Puede interesarte

El segundo procedimiento se registró en un domicilio ubicado en Vértiz al 8900, donde personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Decimosexta, a partir de un llamado al 911, aprehendió a un hombre que había ingresado instantes antes tras escalar un paredón y romper una ventana.

El sospechoso fue retenido en el lugar por el propietario de la vivienda y vecinos hasta la llegada del personal policial, que concretó su aprehensión.

Ads

En este caso también intervino la Fiscalía de Flagrancia, que dispuso la formación de causa por el delito correspondiente y el traslado del aprehendido a la Unidad Penal N°44.