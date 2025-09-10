La Municipalidad de General Pueyrredon llevó adelante operativos en distintos barrios de la ciudad con el objetivo de garantizar el orden en la vía pública, reducir los siniestros viales, prevenir el uso indebido de las motos y frenar conductas indebidas o delictivas vinculadas a estos vehículos.

Estas intervenciones fueron realizados a través del Cuerpo de Patrulla Municipal (CPM) de la Secretaría de Seguridad, y en conjunto con la Policía de la provincia de Buenos Aires.

De esta manera, las autoridades secuestraron 157 motos por diversas infracciones a la normativa vigente durante eptiembre en Mar del Plata, según informaron desde el Municipio.

En uno de los operativos, sobre la avenida Constitución y López y Planes, un motociclista quiso escapar del control y al ser interceptado, comprobaron que el rodado poseía número de motor y chasis limados, por lo que convocaron al personal policial. Tras ello, los efectivos detuvieron al conductor y lo trasladaron a la Comisaría Séptima para las actuaciones correspondientes, además de secuestrar el vehículo.

Por últimpo, recordaron que estas acciones forman parte de una política sostenida de la gestión municipal, que busca garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes, reforzar la seguridad y promover la convivencia en el espacio público.

