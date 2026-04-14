El viaje se desarrollará entre el 16 y el 19 de abril, con escalas en Madrid y Barcelona, donde el gobernador mantendrá reuniones con empresarios, funcionarios y líderes internacionales. Según adelantaron desde su entorno, uno de los ejes centrales será el encuentro con directivos de empresas españolas que ya tienen presencia en la provincia, con el objetivo de fortalecer proyectos productivos y explorar nuevas fuentes de financiamiento.

Ads

Desde la administración bonaerense señalaron que la iniciativa responde a la necesidad de buscar alternativas ante la reducción de recursos provenientes del Gobierno nacional.

La agenda también incluirá reuniones políticas de alto nivel. En Madrid, Kicillof será recibido por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz, con quien buscará profundizar la cooperación institucional entre ambos territorios.

Ads

Además, el gobernador participará de actividades académicas y mediáticas, entre ellas la presentación de su libro “De Smith a Keynes: Siete lecciones de historia del pensamiento económico” en el Ateneo de Madrid, y una serie de entrevistas con medios europeos para proyectarse en el plano internacional.

El tramo final del viaje tendrá lugar en Barcelona, donde Kicillof formará parte de una cumbre de líderes progresistas impulsada por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Allí coincidirá con referentes internacionales como Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro, en un foro que abordará temas como el multilateralismo y los desafíos del nuevo orden global.

Ads

La gira se enmarca en una estrategia más amplia del gobernador para ganar visibilidad internacional y posicionarse políticamente en el escenario nacional, en medio de tensiones con la Casa Rosada por la distribución de recursos. En ese sentido, la agenda combina objetivos de gestión con una clara proyección política de cara a los próximos años.