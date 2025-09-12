En bicicleta y a plena luz del día: intentó robar una camioneta y fue reducido por vecinos
La situación fue detectada por las cámaras del COM y de inmediato se dio aviso a la Policía, que logró su aprehensión.
Las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de la Municipalidad permitieron la aprehensión de un hombre que intentó robar una camioneta en la intersección de Juan B. Justo y Lavalle.
El hecho fue registrado cuando el individuo, que se desplazaba en bicicleta, se acercó al vehículo, abrió la puerta e ingresó en su interior.
Segundos después descendió e intentó escapar, pero fue perseguido y reducido por transeúntes a pocos metros. Finalmente, un móvil policial arribó y concretó su aprehensión.
