Según informó el Ministerio Público Fiscal, los condenados son Mauricio Monduzzi y Marcos Zaragoci, quienes recibieron penas de 2 años y 3 meses y de 2 años de prisión condicional, respectivamente. La víctima era una enfermera que se desempeñaba junto a ellos en la División Medicina Industrial Sanidad del Arsenal Aeronaval.

En el fallo, los jueces acreditaron que Monduzzi cometió al menos seis hechos de abuso y Zaragoci tres, en distintos períodos que abarcaron desde comienzos de 2017 hasta marzo de 2020 y luego entre marzo y mayo de 2022.

Además de la condena, el tribunal impuso medidas de restricción: ambos deberán abstenerse de tomar contacto con la víctima y con las denunciantes, manteniendo una distancia mínima de 200 metros.

También se les ordenó cumplir 12 horas mensuales de tareas comunitarias no remuneradas, así como finalizar el Taller de Conversaciones sobre Perspectiva de Género y Violencias.

Otro punto relevante de la sentencia fue la disposición de extraer el perfil genético de los acusados y remitirlo al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual, a fin de quedar incorporados a la base de datos nacional.

Las penas, al ser condicionales, no implican cumplimiento efectivo de prisión, pero sí estarán bajo supervisión judicial mientras dure la condena y deberán acatar todas las medidas impuestas.

Fuente: Dib