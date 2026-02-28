Cada 28 de febrero se conmemora en Argentina el Día del Bailarín, una fecha dedicada a recordar y valorar a quienes se desempeñan en el arte de la danza. Esta jornada fue establecida en honor al nacimiento de Jorge Donn, uno de los bailarines argentinos más destacados del siglo XX, cuya obra trascendió las fronteras del país.

Jorge Raúl Itovich Donn nació el 28 de febrero de 1947 en El Palomar, provincia de Buenos Aires, y desde muy joven mostró gran talento para la danza. Estudió en la Escuela del Instituto Superior del Teatro Colón bajo la guía de la reconocida maestra María Fux, y a los 15 años debutó profesionalmente en la compañía del coreógrafo francés Maurice Béjart en Bruselas, Bélgica.

Su vinculación con Béjart fue clave para su carrera: el coreógrafo creó varias obras específicamente para él y lo llevó a protagonizar puestas importantes como Bhakti, Nijinski, Golestan: El jardín de las rosas y Lo que el amor me dice. Con el tiempo, Donn se convirtió en pareja de danza de figuras consagradas como Maya Plisetskaya y Natalia Makarova, entre otros artistas de renombre.

En 1976 fue nombrado director artístico del Ballet del Siglo XX, y durante más de una década consolidó esa compañía como un referente de la escena internacional. En 1988 fundó su propia agrupación, L’Europa Ballet. A lo largo de su carrera, recibió importantes distinciones, incluido el Dance Magazine Award y el reconocimiento de la Fundación Konex entre los mejores bailarines argentinos de la historia.

Además de su trabajo en el escenario, Donn alcanzó popularidad global al participar en la película Los unos y los otros, donde interpretó el emblemático Bolero de Maurice Ravel, que lo llevó a ser conocido por el público más allá del ambiente de la danza.

Jorge Donn falleció el 30 de noviembre de 1992 en Lausana, Suiza, a los 45 años, debido a complicaciones de salud. Desde 1994, la fecha de su nacimiento se adoptó para celebrar el Día del Bailarín, en reconocimiento a su aporte artístico y a la influencia que tuvo en generaciones de bailarines argentinos y del mundo.