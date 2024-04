La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es la tercera causa de muerte en el mundo, y en 2019 ocasionó 3,23 millones de defunciones, según cifras que difundió la OMS. En nuestro país, "el 85% de las muertes en nuestro país se produce por el consumo de tabaco", expresó Patricia Fortina, ex Directora de Salud del Municipio en diálogo radial con UPM.

"Estamos hablando de casi 45 mil personas al año que mueren en Argentina por enfermedades relacionadas al tabaco. Esta termina siendo la primera causa de muerte evitable", señaló.

En relación a las leyes que regulan los espacios donde no se puede fumar, Fortina expresó "a pesar de la ley antitabaco, que prohíbe fumar en los micros y lugares cerrados. Todavía se sigue fumando y es una adicción muy importante".

"Cuando la enfermedad está avanzada, el tratamiento viene a ser el oxígeno crónico domiciliario y la persona tiene que usar al menos 18 horas por día un equipo de oxígeno", dijo la ex directora de salud municipal al recordar a personalidades nacionales como Cacho Castaña o Sandro.

En relación a como afecta al organismo fumar en exceso, Fortina expresó que "también produce una arteriopatía, es decir que se van tapando las arterias. Por eso produce dolor en extremidades, claudicaciones intermitentes. Caminamos una o dos cuadras y debemos parar por el dolor que produce."

"Lo que tenemos que entender es que el tabaco es una adicción y necesitamos ayuda para dejar de fumar. No es solamente la voluntad de dejar de fumar. Tenemos que aprovechar estos tratamientos nuevos que existen para dejar de fumar, y tratar de dejarlos a tiempo, obviamente. Esto también está relacionado con muchos tipos de cánceres", expuso la profesional.

"No hay tratamiento y no hay nada que convenza a una persona sino es uno mismo el que tiene que dejar. No es ir y comprar el chicle de nicotina. Lo mismo los parches. Todo necesita de un control médico. También necesitamos terapia conductual, porque una parte de la adicción es el tabaco en sí y esto qué piden los neurotransmisores, otro es la conducta, la costumbre en determinados momentos del día", señaló la especialista.

Y finalizó: "Una vez que tomamos la medicación, recién a los 14 días vamos a empezar a dejar el cigarrillo. Es decir, tenemos que saber que todo tiene un procedimiento particular pero que logra el cometido".