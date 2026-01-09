La posibilidad de que cinco grandes hospitales de la provincia sean privatizados generó una alerta fuerte en el sistema de salud, al que se sumó en las últimas horas una de sus organizaciones más influentes, el Colegio de Médicos, que expreso su “rechazo absoluto” al tiempo que consideró que los nosocomios son “pilares fundamentales de la atención de alta complejidad en la provincia”.

El Colegio, que representa a médicos de toda la provincia a través de sus diez distritos- realizó una inusual reunión de su Consejo Superior un 8 de enero, dedicada a analizar el plan del gobierno de Javier Milei para los cinco hospitales del Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad, que podría pasar a ser concesionados a privados que lo gestionarían a través de un sistema de cápitas.

“El Consejo Superior del Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires —en conjunto con sus 10 Distritos— manifiesta su estado de alerta y su rechazo absoluto a cualquier intento de desarticulación del sistema público de Salud”, señaló la entidad, en un duro comunicado. Agregaron allí que los cinco nosocomios son “pilares fundamentales de la atención de alta complejidad en la Provincia ”.

Los hospitales involucrados son el “Néstor Kirchner”, de Cañuelas; el “René Favaloro”, de La Matanza, el “Presidente Néstor Kirchner”, del mismo distro, el “Bicentenario”, ubicado en Esteban Echeverría y el hospital “El Cruce Dr. Néstor Kirchner”, ubicado en Florencio Varela, todos con un esquema de manejo compartido entre Nación y Provincia, pero en el que prima la jurisdicción nacional, tanto en la gestión diaria como en el financiamiento.

Alerta y preocupación

Con la fecha de reunión de su Consejo y el duro contenido del comunicado, el Colegio buscó dejar en claro que otorga verosimilitud a la posibilidad del esquema de gerenciamiento privados en lo que llamaron “una red sanitaria estratégica de alta complejidad, la cual garantiza el derecho a la salud de miles de bonaerense ”. En ese plano, enfatizaron que “desde nuestra entidad se considera que la eventual introducción de lógicas de lucro privado atentaría contra este esquema, fragmentando los circuitos de derivación y afectando de manera directa la continuidad y calidad de la atención de miles de pacientes”.

“Los hospitales SAMIC han demostrado que el Estado es capaz de gestionar servicios de salud con altos estándares de calidad, tecnología de vanguardia y excelencia profesional, sin exclusiones. Avanzar hacia la privatización de su gestión implicaría abrir la puerta a restricciones en el acceso universal y a una mercantilización de la salud incompatible con los principios del sistema público”, explicó el Colegio.

Los hospitales SAMIC han demostrado que el Estado es capaz de gestionar servicios de salud con altos estándares de calidad, tecnología de vanguardia y excelencia profesional, sin exclusiones.

Además, advirtieron que “no se aceptarán modificaciones en las figuras de contratación que vulneren la Ley de Carrera Profesional ni mecanismos de precarización laboral encubiertos bajo modalidades de “gerenciamiento externo”.

El plan de Milei

El ministro de Salud nacional, Mario Lugones, tiene por objetivo reducir el costo que tiene para el gobierno nacional de mantener los hospitales abiertos. Hoy, aportan tanto el Tesoro nacional como la provincia, aunque la carga más pese recae sobre Nación, que paga el 80% de la inversión en el hospital de Cañuelas y 70% en los cuatro restantes, con un 3% que pone el municipio de La Matanza en el caso del “Presidente Néstor Kirchner”.

Lugones avalúa aplicar el llamado modelo español. Mencionan que desde hace tiempo que viene comentando entre miembros de su equipo que cree que esos nosocomios pueden solventarse con aportes de las empresas de medicina prepaga y las obras sociales. Es un modelo que ya se aplicó en algunos hospitales provinciales en Salta, con resultados muy poco satisfactorios. También se habla de la posibilidad de sumar copagos.

Una duda que persiste es el formato legal que debería utilizarse para avanzar. La lógica indica que debería hacerse por ley, porque los hospitales fueron creados por esa vía. Pero eso obligaría al gobierno a un debate impopular en el Congreso, con el antecedente de la pelea por el financiamiento del Hospital Garrahan. Por eso, nadie descarte que Milei pueda recurrir a un decreto.

Fuente: DIB