Una víctima cada 33 horas. Ese es el promedio que arrojó el Informe Anual de Femicidios, Lesbicidios y Trans-travesticidios del Observatorio de Femicidios en Argentina "Adriana Marisel Zambrano" correspondiente al año 2025.

El relevamiento contabilizó 262 víctimas fatales por violencia de género. De ese total, 238 fueron femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, uno fue un lesbicidio, tres fueron trans/travesticidios y 20 fueron femicidios vinculados de varones adultos y niños. Además, 260 hijos quedaron sin madre.

El informe también registró que más del 83,5% de las víctimas tenían algún vínculo con el agresor y que más del 50% eran sus parejas o ex parejas. Más del 58% de los crímenes ocurrió en una vivienda propia o compartida.

Ada Beatriz Rico, presidenta de la Asociación Civil La Casa del Encuentro, remarcó que elaborar el informe "implica mucho más que una estadística". "Detrás de cada mujer asesinada hay un proyecto de vida que no se concretará", señaló.

El Índice de Violencia hacia las Mujeres de la Fundación Instituto Natura y Avon reveló que solo el 27% de la población alcanza niveles altos de conciencia sobre la violencia de género y que el 30% aún cree que lo que ocurre en la pareja debe quedar en la pareja.

Quienes sufran violencia doméstica pueden comunicarse con la Línea 144, disponible las 24 horas.

Fuente: NA