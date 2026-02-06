Efectivos del Comando de Patrullas detectaron una situación sospechosa en la esquina de José Martí y Gaboto: un Peugeot 205 gris avanzaba a los empujones, con un hombre al volante y otro asistiendo desde atrás.

El detalle no pasó inadvertido. Mucho menos cuando, al advertir la presencia policial, ambos sujetos salieron corriendo en direcciones opuestas, desatando una breve pero intensa persecución a pie por la zona.

Uno de ellos no llegó lejos. El que iba en el asiento del conductor fue interceptado y aprehendido a los pocos metros. En su poder, los policías hallaron una herramienta tipo “yuga”, elemento habitualmente utilizado para forzar encendidos y cerraduras de vehículos.

El aprehendido es un hombre de 47 años, domiciliado en Mar del Plata, que si bien no registra impedimentos legales vigentes, cuenta con un pesado prontuario: robo calificado con arma de fuego, tentativas de robo, robos agravados por escalamiento, sustracción de vehículos dejados en la vía pública y amenazas.

La escena cerró con una confirmación clave: el Peugeot 205 tenía pedido de secuestro activo por hurto desde el 1 de febrero de 2026, solicitado por la Comisaría Novena. El vehículo fue inmediatamente secuestrado.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Flagrancia. El fiscal Fernando Berlingeri dispuso la notificación de la formación de causa por el delito de encubrimiento, según el artículo 60 del Código Procesal Penal, y el traslado del imputado a sede fiscal para la primera audiencia.