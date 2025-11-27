El intendente Federico Susbielles anunció un acuerdo histórico con las principales empresas químicas, petroquímicas, petroleras y cerealeras de la ciudad, que permitirá financiar 13 obras hidráulicas prioritarias para reducir riesgos ante contingencias climáticas futuras.

Ads

El entendimiento fue presentado en el Palacio Municipal junto al vicepresidente primero de la Unión Industrial de Bahía Blanca, Gustavo Damiani, y al titular de la Cámara de Permisionarios, Gustavo Lucero. El objetivo central es constituir un fondo específico destinado a infraestructura hídrica estratégica durante los ejercicios 2026 y 2027.

Según explicó Susbielles, las empresas químicas, petroquímicas y petroleras realizarán un aporte extraordinario por única vez, equivalente al monto de la sobretasa que ya abonan. A esto se sumarán 3.000 millones de pesos anuales aportados por las compañías cerealeras. El jefe comunal destacó que el acuerdo se da en medio del impacto emocional y material que dejó la reciente catástrofe climática en la ciudad.

Ads

Puede interesarte

“Bahía Blanca apuesta al futuro. La fortaleza de la ciudad es su gente: vecinos resilientes, trabajadores y solidarios, representados por instituciones que estuvieron a la altura”, expresó Susbielles. Afirmó además que las 13 obras proyectadas buscan fortalecer la seguridad de miles de vecinos y consolidar una respuesta integral frente al cambio climático.

El intendente destacó el rol del entramado productivo local y valoró el entendimiento como un ejemplo de responsabilidad social. “Bahía Blanca es el corazón productivo, químico y petroquímico de la Argentina, y uno de los principales complejos agroexportadores del mundo. Por eso reafirmamos a las empresas como aliadas estratégicas en el renacer de la ciudad”, señaló.

Ads

Puede interesarte

Damiani, por su parte, sostuvo que el acuerdo es fruto del diálogo permanente con la administración municipal. “Las empresas están integradas a la comunidad, no solo generando empleo sino colaborando con infraestructura, educación y salud. Agradecemos al intendente por abrir este espacio y construir un acuerdo positivo para todos”, dijo.

Lucero coincidió en la importancia del consenso y subrayó que el aporte permitirá cumplir con el rol de “buen vecino” que asumen las empresas dentro de la ciudad. “Este acuerdo nos permite acompañar el desarrollo de Bahía Blanca”, afirmó.

El fondo extraordinario garantizará el financiamiento de intervenciones hidráulicas consideradas críticas, que serán parte de un plan plurianual de ejecución desde 2026. “Miramos el futuro de frente y lo construimos juntos”, concluyó Susbielles.

Ads

Fuente: Dib