La Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata (AEGH) elevó una solicitud al secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, para que el viernes 10 de octubre de este año sea declarado feriado nacional con fines turísticos, en el marco de la conmemoración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural (12 de octubre).

La entidad advirtió que el sector atraviesa una “profunda crisis” marcada por la caída de visitantes y el descenso en el consumo, lo que impacta de forma negativa en las empresas locales. Según remarcaron, históricamente el feriado de octubre —junto con Semana Santa— ha sido uno de los fines de semana más convocantes del año, generando un fuerte movimiento turístico y económico.

“De mantenerse el calendario actual, no se contará con el necesario impulso que ello generaba”, expresaron en el documento firmado por la presidenta de la AEHG, Jesús Osorno, y la secretaria Beatriz Vázquez. Además, subrayaron que el turismo representa alrededor de 1,5 millones de puestos de trabajo en el país y que la reimplantación del feriado beneficiaría a múltiples sectores de la economía.

La institución concluyó que el análisis de años anteriores demuestra que el impacto del feriado ha sido siempre favorable y que su restitución podría contribuir a dinamizar la actividad económica nacional.

