Representantes del sector pyme volvieron a manifestar su preocupación por la situación que atraviesan las pequeñas y medianas empresas en Argentina. Según un relevamiento difundido por Industriales Pymes Argentinos (IPA), la actividad continúa mostrando señales de debilidad y muchas firmas enfrentan dificultades para sostener sus niveles de producción y empleo.

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Desde la entidad señalaron que el principal problema sigue siendo la contracción del mercado interno, un escenario que afecta especialmente a las empresas orientadas al consumo local. La menor demanda, indicaron, repercute directamente en las ventas y condiciona las posibilidades de inversión y crecimiento.

El informe también advierte sobre una reducción en la cantidad de empresas activas y una caída del empleo registrado durante los últimos meses. De acuerdo con los datos difundidos por la organización, cerca de 25.000 firmas dejaron de operar desde fines de 2023, mientras que la pérdida de puestos de trabajo superó los 360.000 casos.

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Además, los industriales sostuvieron que numerosos establecimientos trabajan por debajo de su capacidad productiva y señalaron que el actual contexto económico dificulta la recuperación de sectores vinculados a la manufactura y la producción nacional.

En ese marco, reclamaron medidas que impulsen la actividad y fortalezcan el entramado productivo, al considerar que la estabilidad macroeconómica por sí sola no alcanza para revertir la situación que atraviesan miles de pequeñas y medianas empresas en todo el país.

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