Un estudio del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA confirmó que el ajuste del empleo en la Argentina impactó con mayor fuerza en el sector privado. Según el informe, la pérdida de puestos de trabajo formales en las empresas fue seis veces mayor que la registrada en el sector público.

Ads

En total, se perdieron 13.100 empleos formales, de los cuales 10.600 correspondieron al sector privado y 1700 al sector público. El empleo asalariado formal registra una caída ininterrumpida desde mayo, y los datos de agosto reflejan la magnitud del achique. Solo el empleo formal en casas particulares logró mantenerse estable en este período.

En paralelo, el estudio del IIEP revela el colapso del poder adquisitivo del salario mínimo, vital y móvil (SMVM). Entre noviembre de 2023 y octubre de 2025, acumuló una caída real del 35%. El salario mínimo real de octubre de 2025 se ubica en un nivel inferior al de 2001, previo al colapso de la convertibilidad, y representa apenas el 36% del máximo histórico alcanzado en septiembre de 2011, lo que implica una erosión del 64%.

Ads

Puede interesarte

La contracción se profundizó en los últimos meses, con caídas sucesivas: julio (-0,5%), agosto (-0,5%), septiembre (-2,0%) y octubre (-2,3%), consolidando una tendencia decreciente desde la aceleración inflacionaria iniciada a fines de 2023.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

Ads