Durante 2025, el Municipio de General Pueyrredon consolidó una intensa labor de vinculación entre quienes buscan empleo y las empresas de la ciudad. A través de la Dirección de Empleo y Formación para el Trabajo, se acompañó a 2.500 postulantes en su contacto con empresas de diversos sectores, promoviendo la inserción laboral y el intercambio directo entre demandantes y oferentes de trabajo.

Ads

Puede interesarte

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la intermediación laboral, ofrecer asesoramiento integral y acercar oportunidades reales a quienes desean incorporarse al mercado laboral formal. Además, la plataforma digital de empleo municipal amplió sus funcionalidades, facilitando la carga de ofertas, la gestión de currículums y el seguimiento de postulaciones desde un único espacio en línea.

Paralelamente, se realizaron más de 100 talleres de empleabilidad dirigidos a estudiantes del último año de nivel secundario. Estas actividades incluyeron orientación para la elaboración de currículums, preparación para entrevistas y trabajo sobre habilidades blandas, con la participación de más de 2.500 jóvenes, acercándolos a su primer vínculo profesional.

Ads

El calendario de acciones también incluyó una variedad de capacitaciones orientadas al desarrollo profesional, que abarcaron desde aspectos vinculados al perfil profesional y habilidades interpersonales hasta talleres prácticos de oficio, como carpintería, tapicería y costura. Entre estas propuestas, el Curso Inicial de Barista, realizado en colaboración con una academia especializada, formó a casi un centenar de participantes en técnicas y conocimientos del sector del café.

En el terreno emprendedor, la Expo Emprendedores Locales siguió consolidándose como un espacio clave para la visibilidad y comercialización de productos y servicios locales. Con alrededor de 1.400 emprendedores registrados y una agenda de actividades distribuidas en distintos puntos de la ciudad, el evento amplió sus posibilidades de interacción con el público durante fines de semana y feriados.

Ads